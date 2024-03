Scotto: “Ecco il futuro di Calzona e Meluso. Due nomi per l’anno prossimo”

Giovanni Scotto è intervenuto a Radio Napoli Centrale per parlare di alcuni temi legati al club azzurro.

Ecco le sue parole: “Calzona non resterà, anche con un’ipotetica qualificazione in Champions che sarebbe un grandissimo risultato. Da quello che mi risulta, De Laurentiis ha in mente qualcosa che possa essere l’inizio di un nuovo progetto. Calzona è venuto a dare una mano, ha fatto tanto per il Napoli e darà tutto fino alla fine. L’idea è di prendere un allenatore che ha fame. I nomi di Italiano e Palladino sono graditi alla società azzurra”.

Scotto poi ha parlato di Meluso: “De Laurentiis vuole dargli fiducia, non avrebbe intenzione di cambiare”.

Infine, un focus sugli attaccanti: “Gimenez è tra i nomi forti. Ci sono anche Zirkzee, Vlahovic, ma sono attaccanti dalle alte valutazioni”.