Il Roma – Calzona non rimarrà al Napoli, la situazione

Durante la trasmissione “Un Calcio alla Radio” su Radio Napoli Centrale, Giovanni Scotto, giornalista del Roma, ha espresso la sua convinzione riguardo al futuro di Calzona, attuale allenatore del Napoli. Scotto ha affermato: “Sono fermamente convinto che Calzona non rimarrà al Napoli, anche in caso di qualificazione ipotetica in Champions League, che sarebbe un risultato straordinario. Ritengo che De Laurentiis opterà per un cambiamento poiché confermare Calzona sarebbe una dimostrazione di mancanza di progettualità. Prima della partita Napoli-Genoa, Calzona non faceva parte dei piani di De Laurentiis. Da quanto mi risulta, De Laurentiis ha in mente qualcosa che possa segnare l’inizio di un nuovo progetto. Calzona è arrivato per dare una mano, ha dato molto al Napoli e continuerà a dare tutto fino alla fine. L’idea è quella di ingaggiare un allenatore affamato di successo.

Mi risulta, e lo affermo con sicurezza, che Italiano non rimarrà alla Fiorentina e credo che ci siano già stati colloqui in proposito. Inoltre, sembra che il nome di Palladino sia ben visto. Per quanto riguarda Meluso, non ho informazioni certe, ma non credo che Italiano stia cercando la sua conferma. Tuttavia, De Laurentiis sembra intenzionato a confermare comunque Italiano, mostrandogli fiducia. Inoltre, emerge il nome di Gimenez come una scelta forte. Ci sono anche giocatori come Zirkzee e Vlahovic, che sono già considerati di alto livello, ma escludendo i nomi più noti nel panorama calcistico. De Laurentiis deve agire prontamente, soprattutto riguardo agli allenatori”.