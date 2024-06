Del Genio: “Se Giuffredi vuole portare via Di Lorenzo deve esserci offerta congrua”

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato delle dichiarazioni rilasciate dall’agente Mario Giuffredi sul capitano azzurro Di Lorenzo, suo assistito. Queste le sue parole: “I calciatori ed i procuratori non possono andare via mentre sono sotto contratto. Non è come Zielinski che può andare via perché si libera a parametro zero. La frase di Giuffredi sui contratti è buona ma incompleta, questo perché bisogna portare un’offerta congrua a quelle che sono le richieste del Napoli per lasciar partire il calciatore. Nel momento in cui Giuffredi e Di Lorenzo trovano un’offerta congrua allora diviene loro diritto esprimere la volontà di andare via. Andare via sotto contratto è un ossimoro”.