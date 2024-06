Napoli, è Kvaratskhelia l’MVP del mese di maggio!

Sul sito ufficiale del Napoli è possibile scoprire chi ha vinto il premio come miglior calciatore del mese di maggio: è Khvicha Kvaratskhelia. Insomma, un nome a caso. Non c’erano dubbi: nemmeno una stagione brutta e complicata come quella vissuta dagli azzurri può scalfire il talento del georgiano. La votazione è avvenuta sull’app ufficiale e sono stati i tifosi a eleggerlo, ma anche un team di esperti non avrebbe potuto fare altrimenti.

“A Maggio Kvara si è messo in mostra segnando una bellissima punizione contro la Fiorentina”, si legge sulla nota della società. “Il numero 77 si aggiudica per la terza volta l’MVP in questa stagione! Complimenti a Kvara, MVP di Maggio powered by MSC!”.

Intanto, il club lavora senza sosta per assicurare il rinnovo del contratto al numero 77 con il Paris Saint-Germain sullo sfondo: les parisiens avrebbero offerto 110 milioni, ma Conte vuole la sua permanenza come garanzia (clicca qui per leggere le ultime).