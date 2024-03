Sarà l’Islanda l’avversaria della Georgia di Kvicha Kvaratskhelia per le qualificazioni al prossimo europeo. L’Islanda ha strapazzato l’Israele per 1-4 con la tripletta del genoano Gudmundsson. La partita sarà disputata martedì 26 marzo. Kvaratskhelia e compagni dovranno replicare l’ottima prova contro il Lussemburgo in cui sono risultati vittoriosi per 2-0.