Schira: “30 milioni per Szymanski, i buoni rapporti con il Fenerbahçe possono aiutare”

Durante la trasmissione Marte Sport Live su Radio Marte, l’esperto di calciomercato Nicolò Schira ha discusso la possibilità di Szymanski al Napoli. Schira ha affermato: “Per Szymanski parliamo di un cartellino valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro, una cifra più trattabile rispetto a quanto necessario per Sudakov. Inoltre, i buoni rapporti con il Fenerbahçe potrebbero favorire la trattativa”.

Il Napoli dunque è alla ricerca di un centrocampista di livello, dato la partenza di Zielinski e la situazione ancora da decifrare per Traore. Seguiranno aggiornamenti in queste settimane, con la speranza che il Napoli possa chiudere per il centrocampo al più presto.