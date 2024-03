TMW – Addio Zielinski, anche il suo erede sarà polacco? I dettagli

L’ultima stagione in azzurro è amara per Piotr Zielinski. Separato in casa e già calciatore dell’Inter, il polacco sta passando molto più tempo in panchina che in campo. Quando gioca poi, le prestazioni non sono per niente all’altezza. Il Napoli si guarda attorno per trovare il suo erede. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, per il dopo Zielinski c’è Sudakov. Non solo: nelle ultime ore, stando al portale specializzato, è spuntato il nome di Sebastian Szymanski. “Trequartista di assoluta qualità – spiega Tuttomercatoweb – il calciatore polacco è di proprietà del Fenerbahce. Con la maglia della formazione turca ha collezionato ben 46 presenze in stagione fra campionato, coppa nazionale e Conference League. Nelle tre competizioni il ragazzo ha realizzato ben 12 reti e 14 assist risultando decisivo specialmente in patria”.