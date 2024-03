Ceccarini: “Osimhen va rimpiazzato con giocatore di valore. David o Zirkzee? Le cifre”

Nonostante manchi ancora tanto al calciomercato, Niccolò Ceccarini è intervenuto a Radio Marte per analizzare gli obiettivi del Napoli.

Ecco le sue parole: “Se compro un giocatore per sostituire Victor Osimhen, devo rimpiazzarlo con un elemento importante, forte, e che possa giocare con qualsiasi allenatore, visto che non conosciamo chi sarà il tecnico del futuro”.

Poi Ceccarini ha continuato: “Chi può arrivare, dunque, in attacco? Jonathan David è il nome principale, lo seguono da tanto tempo. Valutazione elevata, da 50 milioni? Sì. Non che altri profili seguiti, come Joshua Zirkzee, costino meno… Il Bologna, quando l’ha preso dal Bayern Monaco, ha dato il 40% sulla futura rivendita. E’ una sorta di compartecipazione, ed è di quelle corpose, perché i tedeschi potrebbero avere diritto ad una ventina di milioni derivanti dalla sua cessione”.