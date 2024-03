Corvino: “Popovic ha potenzialità, ma per dimostrarle deve giocare!”

Pasquale Corvino è intervenuto a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Il responsabile dell’area tecnica del Lecce ha parlato di Matja Popovic, giovanissimo calciatore del Napoli in forza al Monza. Di nazionalità serba, ha trovato finora fin troppo poco spazio.

“Popovic? Ha sicuramente potenzialità, ha prospettive, ma per dimostrarle deve giocare. Devono giocare, seppur in Primavera, per crescere. Io quando presi Vlahovic poi giocò subito in Primavera”.

Il caso Acerbi-Juan Jesus? In una fase di globalizzazione completa vedere ancora certe cose che alterano lo sport, anche se i colori della pelle sono diversi, io sono avanti. Le ho viste di ogni tipo e veramente mi meraviglio che ci siano ancora certe forme di discriminazione”.