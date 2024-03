Luis Enrique si pente del Psg? “Mi mancano le Asturie, il clima è freddo e rigido”

Nel toto nomi dei pretendenti alla panchina del Napoli Luis Enrique ci è finito spessissimo. Il suo nome è sbucato fuori già con l’addio di Spalletti e poi con l’esonero di Rudi Garcia. Pare che De Laurentiis avrebbe anche tentato di portarlo realmente all’ombra del Vesuvio. Alla fine, l’ex ct della Spagna ha scelto il Paris Saint-Germain. Una scelta che sembra non averlo soddisfatto pienamente. Infatti, il tecnico è tornato a parlare su Twitch. Sulla nota piattaforma ha detto: “A Parigi il clima è rigido e freddo. Mi mancano le Asturie. Esco raramente in bicicletta ma spero di poter andare al centro d’allenamento con questo mezzo, che mi piace tanto, quando il tempo sarà migliore“. Non va meglio per quanto riguarda la barriera linguistica: “Sto cercando di imparare il francese per parlare fluentemente, ma per ora sono pessimo. Imparare una lingua significa far parte di un paese. La maggior parte delle persone parla e capisce lo spagnolo, però. Anche i francesi. Parliamo portoghese, italiano, francese… Quando ho qualcosa da annunciare, lo faccio in spagnolo e francese e quando devo parlare con una persona in particolare, mi adatto”.