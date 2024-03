CdS – ADL sogna Conte, Italiano e Pioli le alternative

Antonio Conte rimane il grande obiettivo di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli, come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che presenta una lista dei possibili candidati. “La ricerca per la guida tecnica: quest’anno Adl ha accolto e salutato Garcia e Mazzarri, e successivamente ha abbracciato Francesco Calzona, noto come Ciccio, 55 anni, un caro amico di lunga data e attualmente allenatore della Nazionale Slovacca, qualificata con determinazione e qualità per gli Europei.

Ciccio ha iniziato la sua esperienza come vice di Sarri e ha poi collaborato con Spalletti. Oggi, invece, è il principale allenatore e la sua speranza è legata ai risultati che determineranno il futuro della squadra e, di conseguenza, anche il suo destino. In poche parole, si sta giocando la riconferma e la possibilità di continuare. De Laurentiis sta considerando attentamente le opzioni, valutando insieme ad altri candidati come Conte (il suo sogno), Pioli, Italiano, Farioli e Palladino. Tuttavia, la decisione finale spetta solo ad Aurelio”.