Gazzetta – L’Inter monitora il difensore centrale, interesse per Kim

Secondo La Gazzetta dello Sport, il caso Acerbi e il calo di rendimento di De Vrij stanno portando l’Inter a riflettere sul futuro della propria difesa. In caso di partenza di Acerbi e mancata conferma di De Vrij, l’Inter si concentrerebbe su di un difensore di alto livello capace di guidare il reparto. Il nome che maggiormente interessa la dirigenza nerazzurra è quello di Kim. Nonostante il Bayern abbia pagato 50 milioni per lui solo un anno fa, il suo status di titolare è stato incerto durante la stagione, il che potrebbe rendere possibile una sua cessione. Inoltre, i buoni rapporti tra il Bayern e l’Inter, evidenziati dalle recenti trattative per Sommer e Pavard, aumentano le possibilità di un’eventuale operazione. Non è esclusa la possibilità di un prestito per Kim, una situazione simile a quella avvenuta con Lukaku due anni fa, come specificato dalla Rosea.

Un’opportunità di mercato che potrebbe interessare all’Inter è rappresentata da Chris Smalling. Il difensore centrale ha affrontato una stagione difficile a causa di problemi fisici che sperava di risolvere rapidamente. Attualmente ha solo un anno di contratto rimanente ed è particolarmente adatto per giocare in una difesa a tre, portando con sé una vasta esperienza internazionale. Tuttavia, sarà necessario valutare come concluderà la sua stagione prima che l’Inter lo consideri seriamente come un’opzione valida.

Inoltre, i nerazzurri continuano a monitorare Konstantinos Mavropanos, classe 1997, attualmente al West Ham. Non ha avuto molte opportunità di giocare con regolarità e ha esperienza sia nel gioco a tre che a quattro in difesa. Le opinioni su di lui sono rimaste positive dai tempi in cui giocava allo Stoccarda. Mavropanos rimane ancora nel radar dell’Inter, come riportato dal quotidiano.