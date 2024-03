Trevisani : Kvara l’anno scorso da Real Madrid, quest’anno qualcosa è cambiato.

Riccardo Trevisani, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha commentato la stagione del Napoli e in particolar modo il rendimento di Khvicha Kvaratskhelia. Ecco le sue dichiarazioni : “Kvaratskhelia ha il talento del fuoriclasse, ma l’anno scorso credevo fosse un giocatore da Real Madrid. In qest’annata, invece, mi ha molto smorzato l’entusiasmo. Kvara resta un grande talento tecnico ma temo sia un giocatore da seconda fascia, non da prima. Poi aggiungo: ha segnato 24 gol col Napoli, ma appena 2 in Champions e 2 alla Juventus. Poi nei big match non è mai andato in goo. E in Champions ha fatto due gol ma all’Ajax, di cui uno su rigore. Anzi, ricordo il rigore fallito con il Milan”.