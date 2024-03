Del Genio: “De Laurentiis dovrà scegliere prima il mister e poi il direttore sportivo, e insieme a loro si fa il mercato”

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Paolo Del Genio è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Napoli su Telecapri’ parlando della panchina del Napoli e della società azzurra. Queste le sue parole: “De Laurentiis dovrà prima di tutto decidere il direttore sportivo, che può anche essere Meluso. Poi successivamente bisogna scegliere l’allenatore e infine assieme a loro due si farà il mercato. Almeno è questo quello che mi auspico, perché non bisogna fare come nel corso dell’ultima estate quando invece non c’è stata organizzazione. La prima cosa che bisognerà fare il nuovo allenatore, e devo dire che anche Calzona in lista, è far capire alla società chi vorrà confermare e chi non vorrà invece tenere in lista. L’organico del Napoli, oltre che nelle posizioni di Lobotka e Kvaratskhelia, è sicuramente possibile da migliorare. Zielinski nella scorsa stagione è stato poco notato, ma è stato importantissimo per la vittoria dello Scudetto. Osimhen è un giocatore che fa la differenza, poi chiamatelo top player, campione, fuoriclasse o come volete voi“.