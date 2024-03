Il Direttore Francesco De Core : Il quarto posto dipende maggiormente da lui! Acerbi sarà squalificato.

Il direttore di Il mattino Francesco De Core ha rilasciato un intervista ai microfoni di Radio Punto Nuovo, e tra le varie tematiche affrontate ha parlato anche del Napoli e della qualificazione alla prossima Champions League, dicendo che al Napoli serve l’Osimhen della passata stagione per centrare quest’obbiettivo. Ecco le sue dichiarazioni: “Quest’anno non abbiamo quasi mai visto l’Osimhen dello Scudetto e si è fatto sentire. Da lui dipendono molto delle chances qualificazione Champions del Napoli, che sono ancora lì attraverso gli scontri diretti. Di certo servirà fare un filotto di vittorie, da lì non si scappa. Chi è chiamato a fare la differenza, dovrà farla adesso: Osimhen, Kvara e tutti gli altri.” Caso Acerbi? “Non prenderà dieci giornate, ma sarà certamente squalificato. L’offesa è stata incommentabile, ma il dopo è stato davvero triste, ha negato e ritrattato tutto e se lo poteva risparmiare. Il tiro ad Acerbi, però, ora è sbagliato. Ha commesso un errore e bisogna fare critica costruttiva, non demonizziamolo. L’importante è che arrivi un segnale di cambiamento. Sarebbe bello che lo stesso Acerbi diventasse volto della lotta al razzismo al termine di tutto questo”.