Matrecano: “Zirkzee o Sesko per il dopo Osimhen. L’obiettivo è il quinto posto”

Il procuratore Luigi Matrecano ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb e tra i vari argomenti affrontati ha parlato degli obbiettivi di campo e di mercato del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: “Nessuno si aspettava questo campionato dopo che lo scorso anno il Napoli ci ha fatto vedere cose molto belle a livello di gioco. Quest’anno non è successo anche se ora con Calzona il Napoli ha una mentalità più offensiva che li porta anche a esporsi a qualche pericolosa ripartenza. Il tecnico ha anche un modo di esporsi diverso rispetto ai suoi predecessori, non si accontenta. Se dovesse andare via Osimhen quale il centravanti migliore?

“Di profili ce ne sono diversi, ma quello che quest’anno sta dimostrando di essere molto forte è Zirkzee del Bologna che potrebbe essere il giusto sostituto. Però il presidente spesso preferisce prendere delle promesse che ancora non sono esplose come Sesko, classe 2003 del Lipsia. Si tratta di un nome che piace e ci sono stati già contatti fra le parti. È una prima punta di struttura che deve forse irrobustirsi ancora un po’. Con Zirkzee vai sul sicuro, mentre con lui hai una valida alternativa”. Obiettivo 4 o 5 posto per il Napoli? “Secondo me il quarto posto è del Bologna, quindi il Napoli deve puntare il quinto anche se non sarà facile visto l’andamento della Roma di De Rossi. Deve provare a vincerle tutte da qui alla fine per ambire a un posto Champions. Secondo me, e lo dico controvoglia, non ci riuscirà, ma nel calcio mai dire mai e in nove gare può succedere ancora di tutto. Il Napoli in questa pausa inoltre ha anche l’allenatore, oltre a molti giocatori, impegnato con la nazionale e sarebbe stato meglio fosse potuto rimanere qui per lavorare in questi 15 giorni sugli aspetti da migliorare”