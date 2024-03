In queste ore, la Nazionale italiana si è recata a Miami, dove preparerà l’amichevole da disputare contro il Venezuela, in programma per domani a Fort Lauderale alle ore 22 italiane. Nel ritiro italiano si è recato Jannik Sinner, stella del tennis mondiale e attuale numero 3 del ranking Atp. In uno scatto diffuso dalla Ssc Napoli, posa con i due partenopei Giacomo Raspadori e Alex Meret.