CDS: le dichiarazioni di Acerbi imbarazza la società, ecco perché il motivo del silenzio del Inter

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Francesco Acerbi è stato determinato nel difendere il suo comportamento nei confronti di Juan Jesus in occasione del noto episodio accaduto durante Inter-Napoli. Stando al quotidiano, l’Inter avrebbe anche provato ad insistere, per capire se ci fosse spazio per una correzione di rotta. Ma il difensore non si è mosso di un millimetro, confermando la sua tesi davanti alla Procura Federale. Inizialmente c’era la volontà di diffondere un comunicato, ma per ragioni di opportunità la società nerazzurra ha deciso di rimanere in silenzio passando la palla al Giudice Sportivo. Ed è chiaro come in dirigenza ci sia dell’imbarazzo, seguendo quanto scritto sulla testata. Tra le cose, è stato fatto notare al calciatore che sarebbe stato inopportuno rilasciare dichiarazioni ai giornalisti.