Lazio, Tudor – occhio all’idea Simeone, la situazione

La Lazio ha recentemente avviato l’era Tudor, e già si comincia a discutere di possibili acquisizioni sul mercato, con il nome di Giovanni Simeone che emerge sulle pagine del Corriere dello Sport. Questo non è certo un nuovo interesse per i biancocelesti: già durante il periodo di Sarri, prima della partita a Monaco, si parlava a Formello del talento di Simeone Jr., un’idea che la Lazio aveva considerato già nel giugno del 2022. Lotito aveva discusso la questione con Setti del Verona, rivelando discretamente i contatti in quei giorni. Successivamente, il Napoli si era inserito nella trattativa.

Ora, il nome di Simeone ritorna in cima alle discussioni: Tudor è l’allenatore che lo ha portato al massimo livello a Verona durante la stagione 2021-22, durante la quale ha segnato ben 17 gol, inclusi 4 contro la stessa Lazio al Bentegodi, e fornito 6 assist. De Laurentiis ha poi riscattato il giocatore per 18 milioni di euro a giugno, complicando ulteriormente qualsiasi trattativa valutativa tra il presidente del Napoli e Lotito.