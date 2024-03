Zazzaroni: “Se l’arbitro sente Acerbi e lo scrive, il nerazzurro viene squalificato”

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni è intervenuto a Pressing dopo Inter-Napoli:

“L’Inter già vinto, ma ha sbagliato la gara di Champions. In campionato vince facilmente, dopo l’andata era troppo convinta di passare, ma il vantaggio era minimo e deve fare autocritica“.

“Juan Jesus? E’ la settimana contro il razzismo, mandiamo messaggi contro il razzismo e un calciatore adulto e maturo esprime la sua irritazione con una parola proibita… in Inghilterra non poterebbe più parlare. Se Acerbi gli dava del coglione non penso Juan Jesus reagiva così. L’errore è grave, se l’arbitro lo scrive viene squalificato. Il discorso in campo o fuori non c’entra niente, sono ragazzi maturi”.