29°giornata di Serie A, le riflessioni di Impallomeni

Finisce la tanto attesa 29° giornata di Serie A con tante emozioni ma anche con un fatto che terrà occupate le testate giornalistiche per molto tempo. Stiamo parlando del caso Acerbi-Jesus. A TMW Radio ha parlato Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore. Impallomeni ha espresso il suo totale disappunto verso quegli stolti che hanno lamentato il rinvio della gara fra Atalanta e Fiorentina, esprimendo la sua vicinanza a Joe Barone. Poi ha ritenuto ingiustificate le scuse di Allegri per i risultati recenti della sua Juventus.

Poi si è soffermato su Inter-Napoli. Ecco le sue parole:

Partita molto equilibrata che però non fa sorridere il Napoli in quanto ha guadagnato solo 1 punto. Sul caso Acerbi-Jesus, io ribadisco che oggi bisogna stare attenti a come si parla perché le videocamere riprendono tutto.