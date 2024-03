Il Napoli sta cercando in tutti i modi di staccare il pass per la prossima Champions League. Impresa tutt’ora difficile, ma non impossibile dato che il quinto posto dista solo 6 punti. i numeri del nuovo Napoli di Francesco Calzona sono sumeri importanti. In 5 gare il Napoli ha incassato 9 punti, di fatto posizionandosi al sesto posto di questa statistica. Meglio hanno fatto Inter, Roma, Bologna, Monza e Milan.