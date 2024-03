Milanese: “Il Napoli deve fare punti e avere continuità se vuole andare in Champions”

L’ex calciatore Mauro Milanese è intervenuto a One Station Radio per parlare di Inter-Napoli.

Ecco la sua analisi del match: “Il Napoli credo abbia ottenuto un punto non scontato. Tuttavia era una partita che pesava molto più per loro che per l’Inter. Se il Napoli vuole arrivare in Champions deve vincere più partite possibile, trovare una continuità di risultati. Ci sono rivali che non stanno perdendo terreno, penso a Bologna e Roma davvero in grande spolvero, nei confronti delle quale i partenopei dovranno fare qualcosa in più”.