Napoli, è caccia al difensore centrale. ADL ha intenzione di rivoluzionare il Napoli non solo lì davanti dove Osimhen lascerà il vuoto, ma anche in difesa. Secondo quanto riportato da Il Mattino, oggi in edicola, l’obietivo azzurro resta Nehuen Perez con una base d’asta di partenza di 18mln di euro.

La società azzurra si sta muovendo anche per Olivier Boscagli, per cui sono stati offerti già 18mln al PSV. Non si esclude che potrebbe esserci un doppio colpo da parte del patron azzurro.