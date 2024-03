Il Mattino – David o Gimenez per il dopo Osimhen

Secondo quanto riportato da Il Mattino, a prescindere dalla qualificazione alla prossima Champions League, ADL vorrà investire nella prossima finestra di mercato al fine di rinforzare la squadra. Sarà importante liberarsi degli esuberi come Natan, Mazzocchi, Juan Jesus, Ostigard, Cajuste, Lindstorm altri.

Oltre alle possibili cessioni c’è bisogno di conferme; Kvaratskhelia verrà blindato con un contratto da 4 milioni all’anno fino al 2028 se non fino al 2029, secondo quanto riporta il quotidiano campano. Altro punto di ripartenza per la prossima stagione potrebbe essere il riscatto di Traoré, il Napoli ha l’obiettivo di avere uno sconto sui 18 milioni pattuiti con il Bournemouth lo scorso gennaio.

C’è poi la questione Victor Osimhen. Per il nigeriano c’è l’interesse di diversi club europei, che sono già in contatto con l’agente del calciatore, e dovrebbero offrire una cifra tra i 100-120 milioni ad ADL per convincerlo. I soldi che saranno ricavati dalla cessione di Osimhen saranno reinvestiti sul suo sostituto.

Un nome seguito ormai da anni è quello di Jonathan David del Lille che potrebbe essere un’ottima occasione di mercato essendo in scadenza di contratto con il club francese a giugno 2025. L’ipotesi che sta prendendo sempre più forza però è quella di fare un tentativo per Santiago Gimenez, prima punta del Feyenoord, 22 anni, valutazione da 50 milioni. L’erede di Osimhen potrebbe quindi essere questo giovane e interessante attaccante messicano, con passaporto italiano e nato a Buenos Aires.