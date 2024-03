Gazzetta: “Acerbi protagonista di un episodio da condannare”

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, analizza l’episodio di ieri che ha visto protagonisti Juan Jesus e Acerbi. Il difensore dell’Inter ha offeso il difensore azzurro utilizzando un linguaggio poco consono al rispetto e al gioco del calcio. Questo quanto evidenziato:

“Il sospetto che qualcosa fosse successo c’è stato quando, prima del quarto d’ora della ripresa, La Penna ha registrato le lamentele di Juan Jesus e poi ha chiamato a sé Acerbi. Il conciliabolo tra i tre è durato qualche secondo e poi il gioco è ripreso con il calcio d’angolo di Politano. Non un bell’episodio. Tutt’altro. Anzi, è un episodio da condannare che arriva proprio nella giornata che la Serie A ha dedicato alla lotta contro il razzismo (“Keep Racism Out” il claim). Nelle immagini si vede Juan Jesus che, dopo un corpo a corpo con Acerbi, richiama La Penna e dal suo labiale si legge: “Mi ha detto ne*ro”. Lo fa mimando il simbolo della Serie A, per sottolineare l’impegno contro il razzismo preso dalla Lega proprio in questa giornata. Il direttore di gara a quel punto richiama Acerbi e, dopo uno scambio di battute, la tensione tra i due si placa. Stupisce che un simile episodio sia capitato proprio a un nazionale, un giocatore d’esperienza nonché un ragazzo dai forti valori come il difensore ex Lazio. Che, non a caso, prontamente si è pentito del gesto e ha chiesto scusa”.