Sembra arrivata al capolinea l’avventura di Fabio Liverani come allenatore della Salernitana. Il tecnico ex Cagliari paga per non aver apportato migliorie alla classifica granata. Sembra invece più che sicuro il ritorno di Filippo Inzaghi sulla panchina per poter finire al meglio questa stagione che appare sempre più compromessa.