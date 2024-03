Napoli di Spalletti o Inter di Inzaghi? Zazzaroni: “Ecco chi preferisco”

Durante un suo intervento a Radio Deejay, Ivan Zazzaroni ha parlato di un particolare confronto: quello tra l’Inter della stagione 2023/24 ed il Napoli della 2022/23. Gli uomini di Inzaghi sono infatti primissimi in Serie A ed hanno collezionato in 28 giornate ben 75 punti, contro i 71 che la squadra di Spalletti aveva raggiunto a questo punto della scorsa stagione. Ecco le sue parole:

“Inter di questa stagione o Napoli della scorsa? A me è piaciuto di più il Napoli, ma devo dire che l’Inter di quest’anno in campionato non è dominante, di più. Cioè io, se devo pensare al Napoli dello scorso anno, forse sarà anche l’elemento sorpresa in certi momenti di calcio, Kvaratskhelia, Osimhen, ma devo dire che lo scarto magari è minimo”.