Tramite un post su X(ex Twitter), il giornalista sportivo Carlo Alvino ha anticipato la probabile decisione presa dal mister Francesco Calzona riguardo Victor Osimhen. Il nigeriano ha infatti avuto dei problemi muscolari negli scorsi giorni che non gli hanno permesso di allenarsi interamente con la squadra e la sua titolarità per Inter-Napoli è in dubbio. Ecco il post di Alvino:

#InterNapoli il dubbio Osimhen potrebbe essere stato sciolto. Gli allenamenti a singhiozzo e l’affaticamento muscolare sembrerebbero portarlo a sedere in panchina, pronto eventualmente a subentrare a gara in corso. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/u8lo0HCoeY — Carlo Alvino (@Carloalvino) March 17, 2024