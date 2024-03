Il Toronto di Insigne va ko e lui litiga con l’allenatore avversario: l’accaduto

Il Toronto di Insigne e Bernardeschi cade per la prima volta nel nuovo campionato della Major League Soccer. Nella competizione dei maggiori club americani e canadesi la squadra dell’ex capitano del Napoli aveva trovato fino ad oggi un pareggio e due vittorie e nelle prime 3 partite era stato proprio Insigne ad essere decisivo con due grandi gol.

Nel corso della quarta giornata, la squadra canadese è stata sconfitta per 2-1 dal New York City allo Yankee Stadium e durante l’intervallo Insigne si è scontrato verbalmente con Nick Cushing, allenatore avversario. Il numero 24 è stato poi contenuto da Bernardeschi, che l’ha accompagnato verso gli spogliatoi. Nella ripresa, nonostante il gesto intimidatorio dell’esterno “ne parliamo dopo”, non ci sono state ripercussioni sulla partita.