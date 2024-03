Allegri incontrollabile a Sky: “Mi faccia una domanda più intelligente. Voi non potete capire”

Dopo il pareggio per 0-0 contro il Genoa, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport rispondendo a una considerazione di Gianfranco Teotino sullo scarso rendimento della squadra.

“Io non faccio il politico ma l’allenatore. I risultati non arrivano? Siamo momentaneamente terzi in classifica: lei sa come si fa l’allenatore? Io non so come si fa il giornalista. Non vado dietro al pubblico, il mio compito è lavorare il bene della squadra. Perché nelle ultime otto partite sono arrivati sette punti? Mi faccia una domanda più intelligente. Potrei anche chiederle perché nelle prime diciannove ne sono arrivati 46. Io sono il primo a sbagliare, ma faccio le scelte per il bene della squadra. Voi non potete capire, potete fare solo le domande”.