Salvione: “Inter Napoli? Sarà una gara difficile. L’eliminazione dell’Inter è stata inattesa

Il coordinatore del Corriere dello Sport online Pasquale Salvione è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio.

Che gara sarà quella tra Napoli e Inter? Si aspetta uno scherzetto del Napoli alla capolista?

“lo auguro a Calzona. Di sicuro l’Inter non avrà nessuna intenzione di fare brutta figura. Il Napoli dovrà guadagnarsi i punti che servono per sperare ancora nel quarto posto. Sarà una gara difficile. La grande incognita è la reazione che i nerazzurri avranno dopo l’eliminazione europea, che potrebbe svuotare i calciatori di Inzaghi. Anche il Napoli, però, non offre certezze in tal senso. È vero che l’eliminazione dell’Inter è stata inattesa, ma anche per il Napoli la Champions era un obiettivo“.