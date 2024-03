Sportitalia – A fine stagione Vincenzo Italiano lascerà la Fiorentina

Secondo quanto riportato ed appreso da Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, Vincenzo Italiano lascerà a fine stagione la Fiorentina. L’addio è stato concordato tra le parti a prescindere dai risultati ottenuti nel corso dei prossimi mesi, che ci sia o meno la qualificazione alla prossima Champions League. Tra i possibili sostituiti del tecnico gigliato al momento non risulterebbe il nome di Maurizio Sarri, che ha da poco lasciato la Lazio. Il tecnico ex Spezia è ormai da tempo nel mirino del Napoli e del patron azzurro Aurelio De Laurentiis, che potrebbe quindi fare un tentativo per portarlo sulla panchina azzurra.