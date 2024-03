A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Paolo Specchia.

Ecco le parole del tecnico in tema Napoli: “Credo che il Napoli in questo momento abbia bisogno di trovare un equilibrio che non ha, Calzona dovrebbe lavorare su questo aspetto ma il tempo a disposizione è davvero poco. Penso ancora all’inizio della partita con il Barcellona, i primi minuti sono stati giocati davvero male dagli azzurri”.