Kim: “Non sono soddisfatto dei miei mesi in Bundesliga. Vi spiego”

Dopo aver conquistato lo scudetto con il Napoli alla sua prima stagione in Italia, Min-Jae Kim si è trasferto in Germania al Bayern Monaco. Quella con i partenopei è stata una stagione da vero protagonista, un muro: leggendario il suo urlo dopo aver impedito il gol al Milan nel finale della sfida a San Siro nel settembre del 2022. Stagione completamente differente quella coi bavaresi: intervistato da T-Online, il sudcoreano ha rivelato la sua insoddisfazione. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione.

“Non sono completamente soddisfatto dei miei primi sei mesi in Bundesliga. Non ho mai sperimentato prima questa situazione, ma penso che imparerò qualcosa da questo. Solo perché non gioco non significa che sono fuori strada. Ho sempre fiducia nelle mie capacità quando scendo in campo.

Finora ho giocato molte partite, ma ci sono così tanti buoni giocatori qui al Bayern e quindi può succedere di non giocare. Non sono particolarmente scontento e continuo ad allenarmi duramente come sempre”.