L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla questione prossimo allenatore del Napoli. Secondo il quotidiano il sogno di De Laurentiis per il futuro della panchina del Napoli resta Antonio Conte, che nella stagione in corso ha provato a convincere a più riprese. Adesso, l’ipotesi che il tecnico possa guidare i partenopei si è fatta ancor più labile, in quanto dopo questo anno nero sembra un’ipotesi quasi impossibile.