TMW – Inter-Napoli, le probabili formazioni: ballottaggio tra Olivera e Mario Rui, Osimhen in dubbio

Si avvicina la sfida di San Siro: domenica (ore 20:45) il Napoli di Francesco Calzona affronterà i nerazzurri di Simone Inzaghi, provando a strappare punti fondamentali per la corsa al quarto (o quinto) posto.

Secondo Tuttomercatoweb.com, Osimhen è da considerare in dubbio: “In forte dubbio Victor Osimhen per il big match sul campo dell’Inter. Pronto Raspadori al suo posto, mentre dovrebbe essere confermato il centrocampo composto da Lobotka, Traoré e Anguissa, con Politano e Kvaratskhelia a completare il tridente. Solito ballottaggio tra Olivera e Mario Rui in difesa, con Rrahmani e Jesus centrali, mentre Di Lorenzo agirà come terzino destro. Meret sarà a guardia dei pali”.

Per quanto riguarda l’Inter, Simone Inzaghi vorrà conquistare i tre punti per dimenticare la deludente sconfitta in Champions League che gli è valsa l’eliminazione agli ottavi di finale: “L’Inter dovrà fare a meno di Arnautovic e Carlos Augusto (in dubbio), oltre a Sensi e Cuadrado. Qualche novità in difesa: tornerà Acerbi e Bisseck potrebbe prendere il posto di Pavard con Bastoni davanti a Sommer. Possibile turno di riposo per Mkhitaryan, apparso in riserva al Metropolitano: Frattesi scalpita, con Barella e Calhanoglu a completare il reparto. Straordinari per Dimarco a sinistra, sull’out opposto Darmian è in vantaggio rispetto a Dumfries. Thuram con Lautaro in attacco”.

Ecco le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia