L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla questione del progetto del futuro stadio del Napoli. Secondo il quotidiano Aurelio De Laurentiis continua ad insistere sul progetto di lasciare il Maradona per costruire uno stadio da 60mila posti a Bagnoli. Il patron azzurro ha telefonato al sindaco Gaetano Manfredi per discutere dello stadio, ma al tavolo dovrà esserci anche l’amministratore delegato di Invitalia Bernardo Mattarella. L’incontro non è stato ancora fissato anche perché ADL spinge per un incontro anche col Ministro Raffaele Fitto. Da Palazzo Chigi fanno sapere che di questo incontro non c’è ancora nulla, ma il pressing sul Governo è chiaro perché serve una copertura politica per attivare l’iter dello stadio. Il prerequisito è un progetto corredato da uno studio, ed è già affidato all’architetto Zavanella.