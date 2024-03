L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano stamattina tutto sarà più chiaro, dopo la rifinitura e soprattutto dopo che Francesco Calzona renderà noti i convocati. Se Osimhen sarà nel gruppo che partirà per Milano, allora giocherà al centro dell’attacco domani sera, dove il Napoli ha necessariamente bisogno di strappare punti per muovere la classifica, per non staccarsi dal gruppone in corsa per l’ Europa. Viceversa, in caso di forfait, Calzona potrebbe ridare una maglia da titolare a Giovanni Simeone, per la prima volta dal suo arrivo in panchina. Logico, però, che il Napoli speri di poter contare su Osimhen, che resta fondamentale per la squadra campione d’Italia. Non sembra nulla di particolarmente grave, ma quando si tratta di noie muscolari ci si affida molto alle sensazioni del giocatore.