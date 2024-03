Il Mattino – Nazionale italiana, Politano non parte per gli USA: ecco il motivo della scelta di Spalletti

La Nazionale italiana di Luciano Spalletti è pronta ad affrontare le prime due sfide dell’anno. La prossima settimana, gli azzurri partiranno per gli Stati Uniti e affronteranno in amichevole Venezuela ed Ecuador.

Recente la lista convocati diramata dal Ct Spalletti: tra i 28 nomi c’è quello dei napoletani Meret, Di Lorenzo e Raspadori.

A sorpresa, manca quello di Matteo Politano: “Tra i 28 convocati non c’è però Politano che pure Spalletti conosce benissimo avendolo avuto fino all’anno scorso proprio a Napoli. La chiamata dell’esterno offensivo sembrava quasi scontata, complice anche il buon momento di forma di Matteo. E invece nulla” scrive l’edizione odierna de Il Mattino.

Stando a quanto riportato dal quotidiano campano, dietro la scelta dell’esclusione di Politano ci sarebbe un motivo in particolare: “Probabile che il Ct, negli Usa, voglia fare qualche esperimento specifico, visti anche i tanti volti nuovi in casa Italia. Tra le ipotesi uno spartito tattico nuovo con la difesa a tre (modulo 3-4-2-1) che certamente non rientra nel Dna di Luciano”.