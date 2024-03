Giordano: “Osimhen contro l’Inter? Spero ci sia, se è in giornata diventa immarcabile. Sul suo successore dico questo”

Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista al quotidiano campano Il Mattino, esprimendosi sulla situazione attuale del Napoli e del suo bomber, Victor Osimhen.

In merito alle ultime notizie sull’affaticamento muscolare di Osimhen in vista dell’Inter, l’ex bomber azzurro commenta: “Speriamo che ci sia. Per il Napoli sarebbe una garanzia in più per fare risultato, senza di lui diventa difficile. Perché Osimhen infonde coraggio alla squadra nei momenti di difficoltà. I compagni lo sanno e lo considerano un leader indiscusso in campo e fuori, un trascinatore. Se è in giornata diventa immarcabile“.

Nonostante le parole al miele di Giordano, quest’ultimo non nasconde la delusione dei numeri di questa stagione dell’attaccante nigeriano: “In questa stagione di difficoltà del Napoli mi sarei aspettato da parte di Osimhen un maggior contributo. Uno come lui deve dimostrarsi leader proprio in stagioni difficili come queste. È facile fare il trascinatore quando i risultati vanno a gonfie vele come nella passata stagione. Avrebbe dovuto essere un esempio per i compagni”.

“Insomma, poteva fare qualcosa in più in campo e fuori. Di sicuro i tanti cambi di allenatore non lo hanno aiutato, ma lui avrebbe certamente potuto fare un po’ di più” continua Giordano.

Per Osimhen, molto probabilmente, saranno le ultime dieci partite in maglia azzurra, poi inizierà la lotta per aggiudicarselo nella prossima finestra di mercato. Sono 120 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria per strappare ai partenopei il loro numero 9. E Bruno Giordano si esprime così: “Tutti quei soldi certamente aiuteranno. E sono abbastanza sicuro che ci sia già qualche squadra che si è fatta avanti per l’estate, ma poi serviranno anche delle buone idee di mercato per trovare il sostituto di un attaccante così determinante quale è il nigeriano“.

Molti nomi sulla lista dei dirigenti del Napoli per il prossimo attaccante del Napoli ma, secondo Bruno Giordano, la differenza la faranno una figura in particolare e i risultati ottenuti a fine stagione: “Riguardo al post Osimhen, il suo nome dipenderà anche dal tecnico che arriverà. Perché alcuni amano avere un punto di riferimento fisico, ma ad altri piacciono gli attaccanti che sanno palleggiare. Una cosa è certa, con quella disponibilità economica devi andare sul sicuro. E non dimentichiamoci che la scelta potrebbe dipendere anche dalla competizione europea alla quale parteciperai: i grandi campioni vogliono giocare in Champions League“.