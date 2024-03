De Maggio non ci sta: “Perché prendere Dendoncker quando hai Gaetano e Folorunsho?”

Durante la trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, Walter De Maggio ha criticato una scelta del Napoli che è in realtà tipica delle squadre di Serie A: preferire mandare i propri giovani (in questo caso Gaetano e Folorunsho) in prestito e comprare calciatori stranieri (Cajuste e Dendoncker). Cosa differente, invece, avviene all’estero coi club che gettano nella mischia i loro giovanissimi talenti. E’ il caso del Barcellona con Yamal e Cubarsì. Ecco cosa ha detto De Maggio durante la trasmissione radiofonica:

“Io mi chiedo perché sia stato preso un Dendoncker quando avevi in casa calciatori come Folorunsho e Gaetano. Secondo me Gaetano diventerà il futuro capitano del Napoli. Il Napoli li manda a giocare, perché invece il Barcellona fa giocare tutti i suoi giovani? E che sono molto più giovani rispetto a Folorunsho, Gaetano e Zerbin. Secondo me Gaetano e Folorunsho non sono meno forti di Cajuste e Dendoncker.

Ovviamente non mi permetto di paragonare questi tre calciatori a Lamine Yamal e tutti gli altri talenti del Barcellona, ma il tema è un altro e non riguarda soltanto il Napoli: perché le squadre italiane non fanno giocare i giovani mentre negli altri campionati vediamo diversi talenti anche giovanissimi?”.