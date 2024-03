UFFICIALE – Cubarsì ha spento Osimhen: la Nazionale spagnola lo convoca!

Dopo l’imminente fine settimana di calcio e campionati, ci sarà la sosta per le amichevoli del mese di marzo. Tutte le nazionali stanno diffondendo le loro liste dei convocati. Lo stesso hanno fatto le selezioni di Rrahmani e Mario Rui. Anche la Spagna ha diffuso la lista dei convocati per le partite con Colombia (il 22 marzo) e Brasile (il 26 marzo). Dopo l’incredibile prestazione contro il Napoli, il giovanissimo Pau Cubarsì (17 anni), è stato convocato in nazionale maggiore. Il ct della Spagna Luis de la Fuente ha quindi inserito il suo nome fra i difensori, accanto a quelli degli esperti Carvajal, Le Normand, La Porte, Morata e Oyarzabal.

Questo l’elenco completo:

Portieri: Unai Simon, Raya, Remiro

Difensori: Carvajal, Navas, Pedro Porro, Laporte, Le Normand, Vivian, Pau Cubarsi, Gayà, Grimaldo

Centrocampisti: Rodrigo, Zubimendi, Merino, Fabian, Alex Baena, Sancet

Attaccanti: Morata, Williams, Yamal, Olmo, Joselu, Gerard Moreno, Oyarzabal, Sarabia