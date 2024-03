Nigeria, l’ex Ct Peseiro: “Osimhen è un calciatore formidabile e di squadra”

L’allenatore portoghese nonché ex Ct della Nazionale Nigeriana Josè Peseiro ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva per Sportitalia e tra i tanti argomenti si è parlato anche di Victor Osimhen. A seguire le sue dichiarazioni: “Osimhen è arrivato alla Coppa d’Africa dopo una serie di polemiche con il proprio club: è stato difficile farlo restare sereno? E sarà difficile per il Napoli sostituirlo, dato che è risaputo che le strade si separeranno a fine anno? Victor è un calciatore formidabile. Anche se ha segnato solo un gol, è stato molto importante per il successo avuto dalle Super Eagles in Coppa d’Africa. Un vero giocatore di squadra che ha lottato fino all’ultimo minuto, alla ricerca della vittoria. Penso che avrà diversi club interessati a fine stagione e solo lui ed il suo club potranno decidere il suo futuro”.