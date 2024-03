Schwoch: “Conte ritiene Napoli una piazza ideale, ma se arrivasse De Laurentiis non andrebbe più negli spogliatoi”

L’ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch ha parlato ai microfoni di ‘Radio Goal’ su Radio Kiss Kiss Napoli di Antonio Conte e del suo possibile arrivo in azzurro. Queste le sue parole: “Quella del Napoli la ritiene una panchina importantissima, per lui sarebbe una piazza ideale perché lo trascinerebbe. Antonio è bello perché è un uomo che non utilizza mezze misure. Però una cosa è sicura, se De Laurentiis pensa di entrare negli spogliatoi come fatto in questa stagione, allora non dovrebbe prendere Conte perché non glielo permetterebbe. Io credo che De Laurentiis sia una persona intelligente e penso sappia che sia sul rettangolo verde che negli spogliatoi non dovrebbe mai intervenire”.