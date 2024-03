Mazzocchi e Ngonge presentato il ritiro azzurro: “Dimaro località bellissima, bello il contatto con i tifosi”

Nel corso della giornata alla Fiera d’Oltremare si è tenuto il tradizionale evento di presentazione del ritiro di Dimaro che si terrà in estate. Oltre ai vertici di ATP Trentino e Nicer Communication si trovavano sul posto anche due calciatori azzurri, Cyril Ngonge e Pasquale Mazzocchi, che per la prima volta saranno con gli azzurri in ritiro. Entrambi hanno anche rilasciato dichiarazioni per quanto riguarda l’evento.

Mazzocchi: “Dimaro è una località bellissima, si sta al fresco, è anche un’opportunità per il popolo napoletano per poter visitare luoghi diversi. Per noi è bello essere a contatto con i tifosi, soprattutto quando possiamo rendere felici i bambini”.

Ngonge: “Allenarsi al fresco in montagna è una cosa molto positiva. La montagna mi piace molto, ho provato come sport anche lo sci, ma meglio il calcio. Il rapporto con i tifosi è molto bello”.