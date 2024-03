Intervistato a la Gazzetta dello Sport l’ex leggenda del Barcellona Andres Iniesta ha detto la sua sulla partita di questa sera tra Barcellona e Napoli. Ecco quanto detto:

“Il Napoli è una squadra che non ho mai affrontato in una partita ufficiale. È una sfida complicata, aperta, difficile indicare un favorito. All’andata il Barça ha fatto bene, ma non ha vinto. E il Napoli in queste tre settimane è migliorato, grazie al nuovo allenatore mentre Xavi ha perso due giocatori importanti come Pedri e De Jong. Ora gioca in casa e la cosa a mio avviso pesa, anche se Montjuic non è il Camp Nou. Ho fiducia nel passaggio del Barça ma non sarà facile perché il contesto è particolare, un’eventuale eliminazione sarebbe pesantissima e la cosa non aiuta, la pressione è grande. Spero poi anche che col Napoli si ricrei magicamente un ambiente simile a quello del Camp Nou”.