L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’episodio avvenuto ieri con protagonista Aurelio De Laurentiis. Secondo il quotidiano dev’essere una crociata contro le tv, perché dopo aver chiuso la settimana scorsa i contatti con Dazn, De Laurentiis stavolta si è scagliato contro Sky. La vigilia di Barcellona-Napoli ad un certo punto è diventata il palcoscenico per un’invettiva che Adl ha deciso di condurre contro l’emittente satellitare, portando via, proprio mentre è in diretta, Politano dall’intervista. De Laurentiis inveisce prima nei confronti del giornalista e poi spinge con una manata la telecamera.