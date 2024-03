L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha svelato un retroscena riguardante Piotr Zielinski. Secondo il quotidiano Zielinski ha scelto il suo futuro già da mesi. All’azzurro che ha usato per i suoi ultimi otto anni si aggiungerà il nero. Il centrocampista polacco, infatti, ha accettato la corte dell’Inter firmando a zero il nuovo contratto e svolgendo già le visite mediche. In più è stata svelata la cifra dell’ingaggio, infatti il polacco guadagnerà 4,5 milioni netti.