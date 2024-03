L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla sfida nella sfida tra i due bomber Robert Lewandowski e Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il match sarà interessante anche per il duello tra Lewandowski e Osimhen. All’andata era la sua prima gara dopo la Coppa d’Africa dove non era molto in forma. Ma è bastata una mezza palla giocabile in area per fare esplodere il Maradona. E la differenza tra grande attaccante e fuoriclasse sta tutta qui e deve dimostrarlo stasera. Su altre mezze palle il Napoli può gettare le basi per un futuro luminoso e Victor può prendersi ancora una volta la scena, in vista dell’asta internazionale che si scatenerà in estate. Osimhen a Napoli ha dato tempo e ricevuto di più. Ha stabilito un record che difficilmente potrà essere superato ovvero primo giocatore azzurro a vincere contemporaneamente scudetto e classifica marcatori.